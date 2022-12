SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa divulgou nesta sexta-feira (2) um vídeo com a posição da bola na linha de fundo, no lance que originou o segundo gol do Japão na vitória de virada por 2 a 1 sobre a Espanha, nesta quinta (1º), no estádio Khalifa, em Doha (Qatar).

Segundo a entidade, a bola não saiu inteira, como mostra a imagem que foi divulgada nas redes sociais.

"O segundo gol do Japão na vitória por 2 a 1 sobre a Espanha foi verificado pelo VAR para determinar se a bola havia saído de jogo. Os árbitros de vídeo da partida usaram as imagens da câmera da linha do gol para verificar se a bola ainda estava parcialmente na linha ou não. Outras câmeras podem oferecer imagens enganosas, mas com base nas evidências disponíveis, a bola inteira não estava fora de jogo", diz o texto da Fifa.

O lance foi originado em um contra-ataque. Dan cruzou a bola na área pela direita, ela passou por todo mundo e, na risca da linha de fundo, foi tocada para trás por Mitomo. Na pequena área, Tanaka tocou para a rede e saiu para comemorar.

Inicialmente, o árbitro sul-africano Victor Gomes anotou o impedimento, mas logo em seguida o VAR o notificou e, após aproximadamente três minutos, determinou que a bola não havia saído do campo e, portanto, o gol era legal.

O árbitro de vídeo usou a imagem 3D criada pela câmeras conectadas ao sistema (no mínimo 12 por estádio) e o sensor da bola para medir o momento em que Mitoma a tocou. Assim, foi possível avaliar a posição exata da bola no campo.

Se a bola estivesse na linha do gol, o sensor dentro dela avisaria automaticamente o árbitro se ela cruzasse a linha totalmente, uma vez que há sensores também nas traves.

A regra número 9 do futebol prevê que a bola só está fora do campo quando ela ultrapassa totalmente as linhas externas pelo chão ou pelo ar.