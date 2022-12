SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu hoje um palpite para o jogo do Brasil contra a seleção dos Camarões e disse que o time comandado pelo técnico Tite deve vencer pelo placar de 2 a 0.

"Eu acho que o Brasil vai ganhar. Não tem dificuldades para o Brasil jogar contra os Camarões, apesar de os times menores estarem surpreendendo. A Costa Rica ganhar da Alemanha, o Japão ganhar da Alemanha, o Marrocos ganhar da frança, a gente não previa isso", disse o petista.

Apesar de prever um resultado positivo hoje, Lula disse acreditar que outras seleções devem deixar o Brasil alerta. "Eu acho que o Brasil deve tomar cuidado com a Espanha, com a Inglaterra e com a França. Esses, na minha opinião, serão os adversários do Brasil", emendou.