SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo poderia ter ficado no banco de reservas nesta sexta-feira (2). Tranquilo. Se poupando. Um justo e sagrado descanso. Uma oportunidade única para outro entrar e ser testado.

Poderia, mas não o fez. Não o fez porque deixaria de ser igual a si próprio. Não o fez também por querer aproveitar cada milésimo da sua quinta e última Copa na carreira.

Entrou em campo como titular diante da Coreia do Sul no Education City Stadium mesmo com Portugal já classificado às oitavas de final no Qatar. Surpreendeu um total de zero pessoas.

Seguramente, desenhou um cenário perfeito na cabeça: marcar e igualar (ou ultrapassar) o histórico Eusébio como o português com mais gols em Mundiais.

A pintura não saiu como queria. Passou longe. Ficou estacionado nos oito gols (contra nove do Pantera Negra). Rabiscou várias tentativas, mas o lápis estava com a ponta gasta.

Acabou por ser um mero espectador de luxo na obra de arte construída pelos pés de Pepe, Diogo Dalot e, por fim, Ricardo Horta. Um gol digno de exposição.

Colecionou impedimentos. Esteve quase sempre no lugar errado e na hora errada. Também na defesa, quando, para piorar, teve a infelicidade de ver a bola bater nas suas costas e sobrar para Young-Gwon empatar.

Todo grande artista tem os seus dias de azar. Não tardou então a ser provocado. Ouviu repetitivamente gritos de "Messi" entoados pelos sul-coreanos. Tentou responder à altura, mas não conseguiu.

Poderia ter sido sacado logo no intervalo por Fernando Santos. Poderia, mas não aconteceu. Voltou para o segundo tempo. Novamente, entregou muita disposição. E só.

Depois de mais 20 minutos de um irreconhecível retrato todo borrado e machado, saiu para dar a lugar a André Silva. Foi embora insatisfeito. Consigo mesmo, principalmente.

Fez de tudo e um pouco para estar ali. Esteve de corpo e alma, como de costume. Faltou futebol bem jogado, o que geralmente há de sobra. O mesmo, inclusive, serve para Portugal, que acabou derrotado por 2 a 1.