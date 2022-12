SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Os gols marcados por Arrascaeta no duelo do Uruguai com Gana, pela Copa do Mundo do Qatar, na tarde desta sexta-feira (2), levaram os torcedores do Flamengo à loucura e fez também com que o próprio clube realizasse uma sequência de publicações nas páginas oficiais nas redes sociais.

O Rubro-Negro utilizou até mesmo a arte que é postada quando o meia balança a rede com a camisa do clube da Gávea.

"Gol rubro-negro na Copa! É dele! Arrasca", postou em caixa alta e com diversas letras repetidas. "Ele joga demais!", diz uma mensagem posterior.

O Fla publicou também uma foto do jogador com a camisa uruguaia e a legenda "The man" com um coração e uma bandeira do país. Houve também o "ÔôÔ ÊêÊ...", que é o início da música de arquibancada que tem como complemento "solta o Arrascaeta nessa p...".

O camisa 14 do Fla abriu o placar para a equipe celeste aos 25 minutos do primeiro tempo e ampliou a vantagem cinco minutos depois. Este foi a primeira partida que o rubro-negro foi titular neste Mundial.

O duelo está em andamento e o resultado parcial classifica o Uruguai às oitavas de final.

Além de Arrascaeta, o Uruguai tem outro jogador do Flamengo em campo: o lateral Guillermo Varela.