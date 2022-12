SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O atacante Luis Suárez, um dos símbolos dessa geração da seleção do Uruguai, se desesperou e chorou quando recebeu a notícia de que a Coreia do Sul virou o jogo contra Portugal, e o resultado eliminou seu país do Mundial.

As câmeras de transmissão mostraram diversos momentos de tensão de Suárez: com as mãos na cabeça, como alguém que não acredita no que está acontecendo, com as mãos no rosto, depois com a camisa tampando o seu rosto, e o choro após o apito final.

O Uruguai venceu Gana por 2 a 0 com dois gols de Arrascaeta. No entanto, com a vitória dos coreanos, a seleção sul-americana precisava de um terceiro gol -que não aconteceu- e deixou a competição.

Aos 35 anos, a Copa do Qatar deve ter sido a última da carreira de Suárez. O atleta está sem clube e não marcou nenhum gol nesta edição do Mundial.