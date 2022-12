SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A Polônia quase ficou fora das oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar, mas conseguiu avançar pelo saldo de gols mesmo com a derrota por 2 a 0 para a Argentina. Após a classificação, o meio-campista polonês Piotr Zielinski, que atua no Napoli (ITA), revelou que quase pediu para aos argentinos para que "diminuíssem o ritmo" no duelo válido pela terceira e última rodada do Grupo C.

"Em certo momento, eu ia pedir aos jogadores argentinos que atuam na Itália para diminuírem o ritmo. Eles já estavam classificados em primeiro. Mas eu me contive, seria antiesportivo. Eu não gosto dessas coisas", confessou o jogador, em entrevista ao jornal italiano 'Gazzetta dello Sport'.

A Polônia chegou para o jogo decisivo na liderança da chave, com quatro pontos. Uma vitória ou mesmo um empate asseguravam a vaga dos poloneses nas oitavas. No entanto, a seleção europeia foi dominada pela Argentina e ficou em situação complicada no segundo tempo, já que estava perdendo por 2 a 0, não conseguiam reagir e o México ia chegando também aos quatro pontos por estar vencendo a Arábia Saudita pelo mesmo placar.

Naquela situação, Polônia e México estavam empatando no saldo de gols (primeiro critério de desempate) e também em gols feitos, além de terem empatado no confronto direto. Por isso, o tira-teima seria o número de cartões no torneio. Entretanto, a Arábia Saudita descontou no final e fez com que os poloneses levassem a melhor no saldo, terminando em segundo, atrás da Argentina.

"Não estava fácil lidar com a espera [para a definição da classificação]. Estavam gritando do banco de reservas para não tomarmos cartões amarelos nem ceder um gol, porque seria decisivo. Mas como pensar em tudo isso quando você está enfrentando Messi?", ponderou Zielinski.

"Ele te finta, você vira a cabeça e pode se livrar com uma falta. Mas isso não aconteceu e tudo deu certo. Então a Arábia Saudita marcou e tudo ficou mais calmo", completou o meia.

Classificada, a Polônia agora enfrentará a França nas oitavas de final. A partida será realizada no próximo domingo (4), às 12h (de Brasília). Já a Argentina vai enfrentar a Austrália amanhã (3), às 16h.