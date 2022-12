SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Em seus dois primeiros jogos, a seleção uruguaia teve só jogadores que atuam na Europa na sua linha do meio de campo para frente. Diante de Gana, o técnico Diego Alonso optou por iniciar com Arracascaeta, do Flamengo, como meia pela esquerda. O time sul-americano dominou o africano, venceu com dois gols meia e se classificou para a segunda fase da Copa.

A sua atuação quebra a máxima de que só existe futebol que preste no velho continente. Sim, os melhores jogadores estão lá, o nível de competitividade é maior, não há dúvidas. E quase todos os jogadores que vão brilhar na Copa são vistos na Europa. Mas isso não significa que só há jogador meia-boca atuando em outras regiões.

Arrascaeta tinha sua entrada pedida pela imprensa uruguaia. Havia uma incompreensão pelo de por que ele usara um jogo de mais articulação , com o meia rubro-negro, durante a eliminatória e voltara as ligações diretas com correrias para o Mundial.

A entrada do meia diante de Portugal já sinalizava um time mais criativo. Mas, contra Gana, percebeu-se que era outro Uruguai em campo. Arrascaeta foi escalado para armar pela esquerda, uma posição em que se sente confortável. Do outro lado, Pellistri. Na frente, estrelas do futebol europeu Darwin Nunez e Suárez.

Desde o início, o Uruguai tinha posse de bola na frente com capacidade para troar passes. Nunez esteve na frente do goleiro em passe dado por Arrascaeta, mas Ate Zigi pegou.

O primeiro sai em jogada de Suárez, que parecia morto na Copa, e teve boa atuação. Ele chuta forte para o meia completar de cabeça. Já o segundo tento é uma demonstração de como o Uruguai se transformou em um time de toque de bola. A jogada sai de Valverde, tem assistência de Suárez e conclusão em chutaço de Arrascaeta.

Dois gols em Copa, um jogador que atua na América do Sul, fora assistência. Não é um caso único. Salem, pela Arábia Saudita, também surpreendeu a Argentina. Atua na Arábia Saudita. A seleção brasileira tem três atletas atuando no país que têm plenas capacidade de entrar em campo. Se a elite está sem dúvida na Europa, a Copa não se resume a uma Champion League de seleções.

Mas, com a vitória da Coréia do Sul, os outros resultados do Uruguai pesaram e o time caiu eliminado na fase de grupos.