Técnico alemão perde a linha com fala de Schweinsteiger após eliminação

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Um dos carrascos do Brasil no Mundial de 2014, Bastian Schweinsteiger é comentarista na Copa do Mundo do Qatar. Na quinta-feira (1), após a eliminação da Alemanha ainda na primeira fase da competição, o ex-meio-campista criticou a seleção alemã, deixando o treinador Hansi Flick irritado.

Durante uma entrevista após a partida, Schweinsteiger e Hansi Flick discutiram ao vivo. O ex-jogador opinou que a seleção alemã pareceu jogar com pouca vontade ou concentração em certos momentos, e logo ouviu uma resposta atravessada do treinador.

O comentário de Schweinsteiger, feito antes do encontro com o treinador, foi reproduzido por uma apresentadora da emissora ARD em uma pergunta a Hansi Flick.

"Schweinsteiger disse que tinha a sensação de que as outras equipes estavam sempre em chamas a mais do que a seleção alemã. Você concorda com ele?", disse a apresentadora.

"Não. Isso é um absurdo absoluto. Em que isso se baseia?", disse Hansi Flick, visivelmente desconfortável com o comentário.

Na sequência, coube ao próprio Schweinsteiger tentar contornar a situação, explicando melhor o comentário.

"Existem situações no campo em que os jogadores não têm concentração de 5% se você olhar para o 1 a 1. 'Queimar' não significa apenas atacar sempre, mas também estar concentrado no jogo. Muitas vezes deixamos os adversários livres, principalmente nossos zagueiros. Eu esperava muito mais do que isso. Isso é o que quero dizer com 'queimar'. Já vi isso muito mais claramente em outro jogos", disse o ex-jogador.

Mais calmo, Hansi Flick optou por uma resposta apaziguadora, admitindo falhas contra a Costa Rica, mas sem concordar com o comentário de Schweinsteiger.

"Tentamos fazer melhor no segundo tempo. Também sabíamos que a Costa Rica é muito perigosa nas bolas paradas. Essas são coisas que podemos fazer melhor. Não temos chance de fazer melhor na Copa do Mundo. Então vamos para casa agora, também desempenhamos um papel importante em nos ajudar a voltar para casa", finalizou o treinador.

Apesar de vencer a Costa Rica por 4 a 2 na última rodada do Grupo E, a Alemanha ficou na terceira posição da chave, com quatro pontos. O Japão avançou como líder, somando seis pontos, seguido pela Espanha, que fez quatro, mas superou os alemães no saldo de gols. Os costarriquenhos, com três pontos, ficaram na lanterna.