SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Divulgada oficialmente a escalação do Brasil para a partida contra Camarões, confirmou-se a expectativa de um time reserva. Com a equipe verde-amarela classificada antecipadamente às oitavas de final da Copa do Mundo, Tite decidiu dar descanso aos titulares.

O jogo terá início às 16h (de Brasília) desta sexta-feira (2), no estádio Lusail, em Lusail. A formação brasileira é a seguinte: Ederson; Daniel Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred, Antony e Martinelli; Rodrygo e Gabriel Jesus.

Para não depender do resultado do confronto entre Suíça e Sérvia, que atuam no mesmo horário, o Brasil precisa de um empate para confirmar a liderança do Grupo G. Com a primeira posição da chave, enfrentará a Coreia do Sul nas oitavas de final, na próxima segunda-feira (3).

Enquanto fecha sua participação na primeira fase, a seleção aguarda a recuperação de jogadores importantes. O lateral direito Danilo, o lateral esquerdo Alex Sandro e o atacante Neymar estão fora de combate na terceira rodada do Mundial.

A situação de Neymar é a que mais preocupa. O camisa 10 sofreu uma lesão no tornozelo direito na estreia da seleção, vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, e vem fazendo tratamento. É visto como dúvida para o início dos confrontos do mata-mata.