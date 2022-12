SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A caminho do Lusail para narrar o jogo do Brasil contra Camarões, Galvão Bueno cruzou com um argentino no elevador do hotel em que está hospedado no Qatar e brincou com o rapaz projetando um duelo sul-americano na Copa do Mundo 2022.

"Meu amigo argentino, como está, tudo bem? Nos vemos na semi?", brincou o narrador da TV Globo. "Nos vemos", respondeu o argentino, entrando na zoeira (veja mais abaixo).

O Brasil enfrenta Camarões nesta sexta-feira (2) e, se avançar em primeiro do Grupo G, ficará no mesmo chaveamento da Argentina.

Assim, com uma vitória contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final, e um triunfo contra o vencedor de Japão e Croácia, nas quartas, colocaria a seleção brasileira no caminho dos Hermanos na semi.

Para isso, a Argentina também precisa eliminar a Austrália, nas oitavas, e superar Holanda ou Estados Unidos, nas quartas.

A seleção brasileira tem seis pontos ganhos e pode ser a única a terminar a fase de grupos com 100% de aproveitamento. O time do técnico Tite entrou na última rodada da fase de grupos como o único ainda não vazado no Mundial.