SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Dusan Tadic, meia da seleção da Sérvia que está disputando a Copa do Mundo do Qatar, muito provavelmente será titular na partida contra a Suíça nesta sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), pelo Grupo G (o da seleção brasileira), no estádio 974. O jogador do Ajax virou notícia no ano passado após marcar um gol, colidir suas partes íntimas com a trave e depois ironizar a situação.

O lance aconteceu no dia 3 de novembro de 2021, na vitória do Ajax por 3 a 1 contra o Borussia Dortmund, no Signal Iduna Park, durante a fase de grupos da Liga dos Campeões.

"São necessárias algumas bolas para vencer em Dortmund. Espero que o post esteja ok", escreveu Tadic em seu Twitter logo após o trinufo fora de casa.

O jogador de 34 anos aproveitou a repercussão do episódio e brincou ainda mais com a situação. No retorno de viagem para a Holanda, Tadic apareceu com o pênis engessado para fora da calça com diversas assinaturas e desenhos de seus companheiros.

O jogador está no Ajax desde 2018 e tem contrato até 30 de junho de 2024. Na atual temporada, Tadic atuou em 20 partidas, marcou três gols e deu dez assistências.

Mesmo ocupando a lanterna do Grupo G, a Sérvia chega para a última rodada da fase de grupos da Copa com boas chances de classificação. Precisa vencer seu jogo contra a Suíça, e torcer para Camarões não ganhar dos reservas do Brasil.