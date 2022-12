SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Em tratamento de uma lesão de ligamentos no tornozelo direito, Neymar foi com a delegação da seleção brasileira para o estádio de Lusail, onde a equipe já classificada para as oitavas de final enfrenta Camarões às 16h (de Brasília) desta sexta-feira (2), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Ele é desfalque nesse jogo e dúvida para a próxima fase.

Ao lado dos também lesionados Danilo e Alex Sandro, Neymar subiu para o gramado ao lado dos outros convocados e foi observado em cada ação durante o aquecimento daqueles que vão para o jogo. Em determinado momento, o camisa 10 da seleção foi mostrado no telão e aplaudido.

Neymar usava tênis e não mostrou qualquer dificuldade para caminhar ou fazer movimentos simples. Ele fez até algumas embaixadinhas quando uma bola chegou a seus pés. Não foram mais do que cinco, em clima de brincadeira.

Ao lado do fisioterapeuta da seleção Charles Costa, Neymar ficou quase o tempo todo com uma bola nos pés, trocando passes com Danilo ou com o pé esquerdo apoiado nela. O coordenador da seleção Juninho Paulista também estava por perto e brincou em alguns momentos com o camisa 10.

O jogador também deu tchauzinho e mandou beijos para torcedores do setor de convidados do estádio, possivelmente formado por amigos e familiares. Sorridente, ainda deu um longo abraço em Rodrygo ao fim do aquecimento, a caminho do vestiário de Lusail. Rodrygo vai jogar como meia da seleção, posição que originalmente pertence a Neymar.

Toda a aparição de Neymar no gramado do estádio onde o Brasil enfrenta Camarões durou aproximadamente 20 minutos.

Neymar realizou tratamento no tornozelo direito em dois períodos nesta sexta-feira, de manhã e de tarde. Ele ficou no hotel da delegação para os trabalhos comandados pelo departamento médico da seleção e tem a presença nas oitavas de final da Copa do Mundo, provavelmente na segunda-feira (5), cada vez mais improvável. Nas quartas de final, caso o Brasil avance, ele tem mais chances de jogar.

Já Danilo e Alex Sandro foram a campo hoje, com o lateral-direito mostrando mais avanço em relação ao esquerdo. Ele trabalhou com bola, deu piques, fez mudança de direção brusca e mostrou estar próximo do retorno. Já Alex Sandro ainda fez trabalhos leves, com pouca velocidade.