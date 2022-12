SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, continua internado no Albert Einstein, em São Paulo, onde deu entrada na terça-feira (29), de acordo com o hospital.

De acordo com o boletim médico divulgado nesta sexta-feira (2), Pelé, 82, responde adequadamente a um tratamento com antibióticos, usados para combater uma infecção respiratória.

O Rei do Futebol, autor de mais de 1.280 gols na carreira e três vezes campeão pela seleção brasileira (1958, 1962 e 1970), tem passado por internações desde a descoberta de um câncer no cólon, há mais de um ano.

Também segundo o texto -assinado por Fábio Nasri (geriatra e endocrinologista), Rene Gansl (oncologista) e Miguel Cendoroglo Neto (diretor-superintendente), o ex-jogador chegou ao hospital para reavaliar a "terapia quimioterápica do tumor de colón".

Leia a seguir a íntegra do boletim médico do Einstein.

"São Paulo, 2 de dezembro de 2022.

Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na última terça-feira (29) para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón identificado em setembro de 2021.

A equipe médica diagnosticou uma infecção respiratória, que vem sendo tratada com antibióticos. A resposta tem sido adequada e o paciente, que segue em quarto comum, está estável, com melhora geral no estado de saúde.

O ex-jogador continuará internado nos próximos dias para continuidade do tratamento."

