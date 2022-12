SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Em busca de seu primeiro reforço para a temporada 2023, o São Paulo negocia a contratação do meia Pedrinho, que pertence ao Lokomotiv, da Rússia.

O Tricolor pretende ter o atleta por empréstimo de um ano, com opção de compra no fim de 2023. O clube paulista já acertou as bases com o staff do jogador, mas falta concluir os detalhes da operação com o clube russo.

Se chegar, Pedrinho deve suprir a carência de jogadores de velocidade que o técnico Rogério Ceni pede desde o início de 2022.

O retorno do jogador aconteceria pouco tempo depois de ele ser vendido. Pedrinho se transferiu para o Lokomotiv em setembro deste ano. Na atual temporada, o atleta de 23 anos defendeu o América-MG. Mas ele pertencia ao Red Bull Bragantino, que o vendeu para o clube russo por 5 milhões de euros (R$ 27 milhões).

O São Paulo já acertou a permanência de Gabriel Neves e Rafinha para o próximo ano. Em compensação, deixaram o clube Miranda, Andrés Colorado, Reinaldo, Eder, Marcos Guilherme e Nahuel Bustos.

O Tricolor se apresenta no dia 14 de dezembro, para começar a pré-temporada visando as competições de 2023.