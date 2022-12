SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O atacante Edison Cavani derrubou a cabine do VAR após a eliminação do Uruguai na Copa do Mundo do Qatar. Os jogadores uruguaios deixaram o campo do Estádio Al Janoub inconformados com a queda precoce e o centroavante de 35 anos empurrou o equipamento no caminho para o vestiário.

A equipe sul-americana até venceu a seleção de Gana por 2 a 0 em seu último jogo do Grupo H, mas terminou em terceiro na tabela com a vitória da Coreia do Sul por 2 a 1 sobre Portugal no outro duelo da chave.

Os portugueses foram os únicos que chegaram para o jogo decisivo já classificados. Uruguai, Coreia do Sul e Gana disputavam a segunda vaga. E até os 46' do segundo tempo, quem estava avançando era o Uruguai, que vencia parcialmente a seleção de Gana e contava com o empate entre Portugual e os sul-coreanos.

No entanto, a Coreia do Sul virou nos acréscimos e conquistou a classificação. Os jogadores do Uruguai foram avisados do tento do adversário na outra partida e tentaram um último esforço para ficar em segundo, mas não conseguiram. A equipe sul-americana terminou o jogo eliminada e na cobrança pesada com o árbitro alemão Daniel Siebert, principalmente por um suposto pênalti não marcado em Dawin Núñez.

Com os resultados finais da terceira rodada, Uruguai somou os mesmos quatro pontos dos sul-coreanos na disputa pela segunda vaga para as oitavas de final. Ambas as seleções também empataram no saldo de gols (primeiro critério de desempate), com zero.

Portanto, a definição ficou para o número de gols marcados, critério em que a Coreia do Sul levou a melhor por 4 a 2. No entanto, a situação teria sido diferente se o Uruguai vencesse por 3 a 0.

A seleção de Portugal ficou em primeiro, com seis pontos, e vai enfrentar o segundo colocado do Grupo G nas oitavas de final. Os sul-coreanos encaram o líder do Grupo G.