SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um jogo equilibrado, muito disputado e cheio de gols, a Suíça começou ganhando, levou a virada, foi atrás do empate e virou a partida contra a Sérvia.

O 3 a 2 a classificou em segundo lugar no Grupo G, o mesmo do Brasil, na Copa do Mundo no Qatar.

Com o resultado no estádio 974, em Doha, a Suíça (6 pontos) terminou à frente da Sérvia (1 ponto) e de Camarões (4 pontos), que ganhou dos reservas do Brasil (6 pontos) em Lusail (1 a 0). Os brasileiros ficaram à frente dos suíços no saldo de gols.

Quatro dos cinco gols saíram no primeiro tempo. O meia-atacante Shaqiri, o melhor jogador dos suíços e que ficou no banco na derrota (1 a 0) para os brasileiros, abriu o placar, chutando de canhota de dentro da área. A bola desviou em Pavlovic e tirou a chance de defesa do goleiro Milinkovic-Savic.

Shaqiri celebrou com o dedo em riste, na frente da boca, como se pedisse silêncio aos rivais, em provável alusão à questão política envolvendo o Kosovo, região que em 2008 declarou-se independente da Sérvia, que não reconhece isso. A família do jogador suíço tem raízes no Kosovo.

Precisando derrotar a Suíça para ter chance de não parar na fase de grupos da Copa, o treinador Dragan Stojkovic resolveu ousar no ataque, e funcionou provisoriamente.

Pela primeira vez no Mundial, os temidos centroavantes Mitrovic, 28, de 1,89 m, e Vlahovic, 22, de 1,90 m, foram escalados juntos desde o começo do jogo.

Atleta do Fulham (Inglaterra), Mitrovic, que é o maior goleador da história da seleção sérvia (iniciou a partida com 51 gols), foi titular diante de Brasil e Camarões. Vlahovic, da Juventus (Itália), entrou no segundo tempo na estreia e ficou na reserva contra os camaroneses.

Os dois marcaram na primeira etapa. Mitrovic fez primeiro, de cabeça, e Vlahovic acertou um chute de esquerda, de dentro da área ?o camisa 18 colocou o dedo indicador na frente da boca, como em resposta ao ato anterior de Shaqiri.

Frios, os suíços não pareceram abalados mesmo com dois desfalques (o goleiro Sommer e o zagueiro Elvedi, doentes) e, perto do fim da etapa, igualaram com Embolo ?o segundo gol dele no Mundial.

E, no segundo tempo, em jogada bem trabalhada pela direita, que culminou com aparição surpresa na área do volante Freuler, a Suíça tomou novamente a dianteira no placar para não mais perdê-la.

É a terceira vez nas últimas quatro Copas que a Sérvia, que não se classificou para a de 2014, no Brasil, despede-se precocemente da competição.

A Suíça, que já vencera os sérvios na fase de grupos no Mundial de 2018, vai aos mata-matas pela terceira vez nas quatro Copas mais recentes ?sempre parou nas oitavas.

O rival dos suíços no mata-mata, na terça-feira (6), é Portugal, de Cristiano Ronaldo, campeão do Grupo H mesmo com derrota na rodada final para a Coreia do Sul.

*

SÉRVIA

Vanja Milinkovic-Savic (Nemanja Maksimovic); Milenkovic, Veljkovic (Nemanja Gudelj) e Pavlovic; Zivkovic (Nemanja Radonjic), Sergej Milinkovic-Savic, Lukic e Kostic; Tadic (Filip Djuricic); Mitrovic e Vlahovic (Luka Jovic). T.: Dragan Stojkovi?;

SUÍÇA

Kobel; Widmer. Akanji, Schar e Rodríguez; Freuler e Xhaka; Shaqiri (Edimilson Fernandes), Sow (Denis Zakaria) e Rúben Vargas; Embolo (Noah Okafor). T.: Murat Yak?n;

Estádio: 974, em Doha (Qatar)

Horário: Às 16h (de Brasília) desta sexta-feira (2)

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina)

VAR: Julio Bascuñán (Chile)

Cartões amarelos: Silvan Widmer, Ruben Vargas, Granit Xhaka, Fabian Schär (SUI). Strahinja Pavlovic, Predrag Rajovic, Nikola Milenkovic (SER)

Gols: Xherdan Shaqiri (SUI), aos 20', Aleksandar Mitrovic (SER), aos 26', Dusan Vlahovic (SER), aos 35', e Breel Embolo (SUI), aos 44'/1° T. Remo Freuler, aos 3'/2° T