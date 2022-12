SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Martinelli foi um dos destaques mesmo na derrota do Brasil por 1 a 0 sobre Camarões, nesta sexta-feira (2), no Estádio Lusail, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Qatar 2022. O atacante e seus companheiros desperdiçaram chances e viu os africanos surpreenderem com o gol de Aboubakar nos acréscimos.

Martinelli valorizou o aprendizado antes do mata-mata e valorizou a "gordura" conquistada pela seleção brasileira com as vitórias sobre Suíça e Sérvia. Mesmo com a derrota diante de Camarões, o time de Tite avançou em primeiro lugar do Grupo G.

"Muito feliz com a classificação, já sabíamos dela, mas queríamos a vitória. Jogamos bem, perdemos algumas oportunidades e futebol é isso. Se você não fizer, uma oportunidade que o adversário tem, ele bota a bola na rede e você perde o jogo. Fica o aprendizado, a gente tinha essa gordurinha para queimar. Foco nas oitavas e bola pra frente", disse Martinelli, ao SporTV.

"Acho que fiz um bom jogo, não só eu, como toda a equipe. Agradecer a todos que estão nos apoiando, agora é bola pra frente e focar no próximo jogo. Acho que a gente não precisa mudar nada, continuar fazendo o que vem fazendo. Só nos próximos jogos colocar a bola na rede", completou.

O Brasil voltará a campo para enfrentar a Coreia do Sul na segunda-feira (5), às 16h, no Estádio 974, pelas oitavas de final da Copa.