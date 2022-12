SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A final da fase de grupos na Copa do Mundo rendeu mais um dia surpresas. A Coreia do Sul foi classificada após virar o placar contra Portugal, e o Brasil perdeu para Camarões, mas manteve o primeiro lugar do grupo e a classificação para as oitavas.

No sábado (3), começa o mata-mata, com dois jogos ao dia. As duas partidas acontecem 12h e às 16h.

GRUPO G

CAMARÕES X BRASIL

Quem saiu vitorioso do embate foi Camarões, por 1 a 0. Apesar do placar, a seleção brasileira terminou em primeiro do Grupo G, com seis pontos. A equipe vai enfrentar a Coreia do Sul na próxima segunda-feira (12), às 16h (de Brasília), no Estádio 974, pelas oitavas de final.

CAMARÕES 1X0 BRASIL

Posse de bola

35,35% x 64,65%

Chutes a gol

3 x 7

Total de passes

299 x 541

SÉRVIA X SUÍÇA

Em um jogo equilibrado, muito disputado e cheio de gols, a Suíça começou ganhando, levou a virada, foi atrás do empate e virou a partida contra a Sérvia. O 3 a 2 a classificou em segundo lugar no Grupo G. Quatro dos cinco gols saíram no primeiro tempo.

SÉRVIA 2X3 SUÍÇA

Posse de bola

53,54% x 46,46%

Chutes a gol

4 x 7

Total de passes

465 x 415

GRUPO H

COREIA DO SUL X PORTUGAL

COREIA DO SUL 2X1 PORTUGAL

Posse de bola

38,38% x 61,62%

Chutes a gol

6 x 6

Total de passes

357 x 574

GANA X URUGUAI

Gana teve um pênalti no começo da partida e o desperdiçou, mudando toda a história do jogo vencido pelo Uruguai por 2 a 0. Os coreanos passaram para próxima fase pelo segundo critério de desempate, gols marcados ?4 a 2 para os asiáticos contra os sul-americanos.

GANA 0X2 URUGUAI

Posse de bola

50,51% x 49,49%

Chutes a gol

4 x 7

Total de passes

432 x 433

*

QUAIS SÃO OS JOGOS DESTE SÁBADO (3)?

Jogo 1

Holanda (1º A) x Estados Unidos (2º B) - 3.dez (sab), 12h

Jogo 2

Argentina (1º C) x Austrália (2º D) - 3.dez (sab), 16h