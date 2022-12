AL RAYYAN, QATAR (FOLHAPRESS) - O duelo com Portugal já havia acabado, mas os jogadores da Coreia do Sul permaneceram no centro do gramado no estádio Cidade Educação, nesta sexta-feira (2).

Abraçados, formando um círculo, eles aguardavam o fim da partida entre Uruguai e Gana, no estádio Al Janoub, em Al-Wakrah, para saber seu destino na Copa do Mundo no Qatar.

Foram quase oito minutos de espera até a explosão de alegria. Depois de vencer os portugueses por 2 a 1, de virada, com um gol nos acréscimos, os sul-coreanos festejaram a vitória do Uruguai "apenas" por 2 a 0, resultado que deixou os asiáticos e os sul-americanos empatados em pontos e no saldo de gols. Os coreanos levaram vantagem no critério de gols marcados (4 contra 2).

Ao som da música Gangnam Style, do rapper coreano Psy, os jogadores da Coreia correram na direção da torcida nas arquibancadas e festejaram a histórica classificação às oitavas.

Kim Young-gwon e Hwang Hee-chan marcaram os gols que definiram o placar no estádio Cidade Educação. Ricardo Horta foi quem abriu o placar.

Mesmo com a derrota, os portugueses confirmaram a primeira posição do Grupo H e não estão no caminho do Brasil nas oitavas de final.

A equipe de Tite ficou com a primeira posição do Grupo G. Os lusos enfrentarão o segundo colocado do grupo brasileiro, a Suíça.

A tarefa de enfrentar os pentacampeões ficou com a Coreia do Sul. O confronto ocorrerá na próxima segunda-feira (5), às 16h (de Brasília), no estádio 974, em Doha.

No começo do jogo, Portugal deu a impressão de que iria aproveitar a situação dramática da Coreia e buscar sua terceira vitória para manter os 100% de aproveitamento.

Logo com cinco minutos, abriu o placar. Pepe fez um belo lançamento do meio de campo, Diogo Dalot dominou na direita e cruzou rasteiro para Ricardo Horta abrir o placar.

Depois disso, no entanto, os lusos diminuíram o ritmo e quase foram para o intervalo perdendo. Primeiro, o lateral esquerdo Kim Jin-su chegou a empatar, mas teve seu gol anulado por impedimento, aos 16 minutos.

Já aos 27, não teve jeito, após cobrança de escanteio na área, Cristiano Ronaldo tentou sair da trajetória da bola, mas ela se desviou nele e sobrou para Kim Young-gwon deixar tudo igual.

A infelicidade do camisa 7 na jogada refletia, também, a frustração dele na partida, em que seu desempenho foi abaixo do apresentado nos jogos contra Gana e Uruguai. Nas principais oportunidades que ele teve, parecia desatento, sempre em posição de impedimento.

Aos 19 minutos, para preservar a condição física do atacante de 37 anos, o técnico Fernando Santos resolveu sacá-lo. André Silva entrou em seu lugar.

O empate, contudo, ainda não era um resultado suficiente para a Coreia do Sul, afinal o Uruguai fez 2 a 0 sobre Gana ainda no primeiro tempo. Mas foi importante para manter o ânimo da seleção asiática para a etapa final.

Tanto que na etapa final eles cresceram de produção e tiveram boas chances de conseguir a virada. Son Heung-min e Hwang In-beom tiveram boas chances da equipe, mas acabaram esbarrando em boas defesas de Diogo Costa.

O goleiro português, no entanto, não conseguiu evitar a virada já no fim do tempo regulamentar, quando Hee-chan aproveitou um contra-ataque e virou a partida.

Enquanto os coreanos vibravam no estádio Cidade Educação, os uruguaios lamentavam no Al Janoub.

Em sua 11ª participação em Copas do Mundo, a Coreia do Sul avança para as oitavas pela terceira vez.

COREIA DO SUL

Kim Seunggyu; Kim Moonhwan, Kwon, Kim Younggwon (Son Junho) e Kim Jinsu; Jung, Hwang e Lee Jaesung (Hwang Heechan); Lee Kangin (Hwang Uijo), Son e Cho (Cho Yumin). T.: Paulo Bento.

PORTUGAL

Diogo Costa; Dalot, Pepe, António Silva e João Cancelo; Rúben Neves (João Palhinha), Matheus Nunes (Rafael Leão) e Vitinha (Bernardo Silva); João Mário (William Carvalho), Ricardo Horta e Cristiano Ronaldo (André Silva). T.: Fernando Santos.

Estádio: Cidade da Educação, em Doha (Qatar)

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

VAR: Nicolás Gallo (Colômbia)

Cartões amarelos: Lee Kangin (Coreia do Sul), Hwang Heechan (Coreia do Sul)

Gols: Ricardo Horta (POR), aos 5', e Kim Younggwon (COR), aos 27' do 1ºT; Hwang Hee-chan (COR), aos 46' do 2ºT.