SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar deu mais um passo rumo à recuperação completa da lesão no tornozelo ainda nesta Copa do Mundo de 2022. O meia-atacante da seleção brasileira fez neste sábado (3) o primeiro treino em campo desde que se machucou, no jogo contra a Sérvia, no último dia 24, que marcou a estreia do Brasil no Qatar.

No estádio Grand Hamad, CT da seleção, o camisa 10 começou a chamada fase de transição do trabalho, que vem na sequência da fisioterapia motivada pelo problema no ligamento colateral do tornozelo direito. Assim, Neymar mantém viva a esperança de ainda jogar no Mundial.

No vídeo publicado pela CBF, foi possível ver Neymar de chuteira, participando de uma roda de bobinho e até sorrindo para a câmera do departamento de comunicação da entidade. Ele também fez um trabalho de finalização e saiu sorridente após as tentativas ao gol. O local machucado desinchou nos últimos dias.

Neymar progrediu do trabalho na piscina, na quarta-feira (30), para o campo neste sábado, tendo atividades na academia ? com bola e alguns aparelhos para trabalhar o equilíbrio ? entre os dois processos.

O início do processo de transição no campo já tinha sido anunciado pelo médico da seleção, Rodrigo Lasmar. Mas a definição sobre quando ele pode ser escalado para algum jogo do Brasil na Copa depende de como o craque irá reagir. "Tem que ver o novo estímulo", disse o médico.

O tempo pensando na próxima partida é curto porque a seleção brasileira já joga contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final, na segunda-feira (5). Depois do treino deste sábado, que foi fechado à imprensa, Tite só terá o trabalho de amanhã (4) para aparar as arestas do time titular.

O cenário envolvendo o lateral-direito Danilo parece mais claro. Ele já treinou com o grupo normalmente, conforme previsto pelo departamento médico da seleção e se mostrou recuperado após lesão no tornozelo esquerdo sofrida na estreia.

Já o lateral-esquerdo Alex Sandro sofreu uma lesão muscular na região do quadril esquerdo durante o jogo diante da Suíça. O Brasil já perdeu dois jogadores nesta Copa do Mundo por lesão. O atacante Gabriel Jesus e o lateral-esquerdo Alex Telles sofreram lesões no joelho e a CBF já anunciou que eles estão fora da competição.