SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na saída de campo, após vencer os Estados Unidos por 3 a 1, o zagueiro Van Dijk comentou sobre a classificação da Holanda para as quartas de final da Copa do Mundo 2022, no Qatar. O defensor de 31 anos disse que a seleção poderia ter jogado melhor, mas ressaltou pontos positivos, e que está feliz por ter avançado à próxima fase.

"Realmente [foi uma noite perfeita]. Acho que nós jogamos bem, mas poderíamos ter jogado até melhor. A verdade é que nós estamos nas quartas de final. Estamos contentes. Conseguimos fazer esses belos gols, queríamos ter tido mais efetividade. Tivemos dificuldades no fim, fomos surpreendidos. Se continuarmos assim, vamos bem. Com certeza é uma questão de posicionamento que a gente precisa estudar", explicou o defensor de 30 anos.

"Existem críticas a fazer ao time, mas podemos jogar muito bem. Temos a capacidade, e em vários momentos do jogo ficou claro. Temos dois dias para descansar até as quartas de final", completou.

A vitória da Laranja Mecânica por 3 a 1, ocorrida no Khalifa International Stadium, contou com gols marcados por Memphis Depay, Daley Blind e Denzel Dumfries. Haji Wright descontou para os EUA.

Agora, os holandeses aguardam a definição da partida entre Argentina e Austrália, que ocorre ainda hoje, às 16h (de Brasília). O vencedor se classifica e enfrenta a seleção europeia nas quartas. Este próximo confronto está previsto para a sexta-feira (9), no Estádio Lusail.

LOUIS VAN GAAL

O técnico Louis Van Gaal também viu méritos da Laranja na partida, mas ponderou que sua equipe poderia ter feito mais. "Poderia ter sido melhor, é o que eu acho. Conseguimos belíssimos gols, convertemos bem as chances. Nós conseguimos um bom desempenho", declarou o comandante da seleção holandesa à TV na saída do gramado.

Van Gaal detalhou o que espera de diferente da Holanda. "Perdemos bastante a bola e isso a gente precisa melhorar para que sejamos campeões mundiais, que é o que nós queremos", disse. Os jogadores de linha defensiva foram fundamentais na classificação da Holanda às quartas. Denzel Dumfries, ala-direito, fez um gol e deu duas assistências.

Titular no outro flanco, Daley Blind marcou uma vez e deu passe para gol. Van Gaal ficou satisfeito com o desempenho de seus principais jogadores de retaguarda. "É uma situação boa, estamos vendo nossos zagueiros jogando bem e os laterais com muita força".