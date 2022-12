SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O francês Clement Turpin será o árbitro da partida entre Brasil e Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), no estádio 974, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar.

Os também franceses Nicolas Danos e Cyril Gringore serão os auxiliares, e Jerome Brisard, no VAR.

Clement Turpin, 40, apitou dois jogos nesta Copa do Mundo, o primeiro deles o confronto dos sul-coreanos no empate sem gols com o Uruguai, no dia 24. O segundo foi a vitória de Senegal por 2 a 1 sobre o Equador.

Turpin apitou a final de Liga dos Campeões, em maio na vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Liverpool.