SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de um primeiro tempo tranquilo, a imprensa argentina via a vitória sobre a Austrália sem sustos. Porém, com a mudança de panorama no fim do segundo tempo, os jornais chegaram a temer pelo pior e consideram a classificação para as quartas de final como dramática.

O termo "sofrimento" ditou o ritmo dos relatos da imprensa argentina para descrever a vitória por 2 a 1 que garantiu a equipe nas quartas da Copa do Qatar.

"Vamos, Argentina: com garra, coração e Messi, às quartas", destacou o diário Olé.

Para o La Nación, foi sofrido até o final, mas com Messi "brilhante".

O Clarín descreveu que a partida estava tranquila, mas se tornou "incômoda". E creditou ao goleiro Martínez como um dos heróis, depois de defender o chute à queima-roupa de Kuol nos acréscimos.

"Martínez salvou a seleção com uma defesa monumental e selou a classificação às quartas", destacou o jornal.