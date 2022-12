SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, analisou a vitória por 2 a 1 sobre a Austrália, neste sábado (3), no estádio Ahmad bin Ali, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar.

"Leo [Messi] abriu o jogo e depois melhoramos", resumiu o treinador, antes de completar:

"Foi um jogo difícil, eles fizeram uma pressão sufocante. Tivemos trabalho, principalmente na primeira parte. No intervalo, corrigimos. Acho que a equipe não merecia sofrer nos últimos minutos, criamos para aumentar de aumentar a vantagem", continuou Scaloni.

Scaloni também comentou sobre a ausência de Di María, que permaneceu no banco os 90 minutos por causa de um desconforto na perna esquerda.

"Hoje o Ángel [Di María] não tinha condições de jogo. Tê-lo no banco é sempre uma tentação. Vamos torcer para que, com o passar dos dias, ele possa melhorar e ir para o jogo [contra a Holanda, nas quartas de final]", afirmou o técnico argentino.

Por fim, Scaloni saiu em defesa de Lautaro Martínez, que perdeu a vaga no time titular após a estreia e desperdiçou duas oportunidades claras de gol na reta final da partida. A internet, é claro, não perdoou, e muitos memes foram criados.

"Lautaro [Martínez] já nos salvou muitas vezes. Nos deu e continuará nos dando muitas alegrias. É perfeito para Julián [Álvarez] fazer gols, Lautaro vai fazer também", completou o técnico.

O adversário da Argentina nas quartas de final será a Holanda, que neste sábadovenceu os Estados Unidos por 3 a 1. O jogo está marcado para sexta (9), às 16h (de Brasília), no estádio Lusail.

Show de Messi: veja as imagens do camisa 10 na classificação da Argentina