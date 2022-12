SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro duelo das quartas de final da Copa do Mundo do Qatar foi definido neste sábado (3). Holanda e Argentina passaram por Estados Unidos e Austrália, respectivamente, e agora vão se enfrentar na próxima sexta-feira (9), em busca de uma vaga na semifinal.

Esta será a sexta vez que argentinos e holandeses vão se enfrentar em uma Copa do Mundo. A Argentina ainda não venceu a Holanda no tempo normal. Nas cinco ocasiões que se enfrentaram, os holandeses venceram dois jogos e outros três terminaram empatados. Porém, em jogos decisivos, a Argentina levou a melhor.

Na final do Mundial de 1978, jogando como país sede, a Argentina venceu a Holanda na prorrogação depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal.

O último jogo entre as duas seleções em um Mundial foi em 2014, no Brasil. Após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, a decisão foi para os pênaltis. Os argentinos foram melhores nas cobranças e venceram por 4 a 2.

1974

FASE DE GRUPOS

Argentina 0 a 4 Holanda

1978

FINAL

Argentina 1 a 1 Holanda no tempo normal e 2 a 0 prorrogação (3 a 1 agregado)

1998

QUARTAS DE FINAL

Argentina 1 a 2 Holanda

2006

FASE DE GRUPOS

Argentina 0 a 0 Holanda

2014

SEMIFINAL

Argentina 0 a 0 Holanda (4 x 2 nos pênaltis)