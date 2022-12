SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a derrota da seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo do Qatar nas oitavas de final para a Holanda, neste sábado (3), a equipe levará para casa US$ 13 milhões (cerca de R$ 68 milhões) em premiação.

Esse valor será dividido por igual com a seleção feminina, desde o acordo firmado entre as associações que representam os atletas dos dois times e a Federação de Futebol dos EUA, assinado em maio passado, após anos de luta do selecionado feminino pela igualdade de remuneração.

Os US$ 6,5 milhões, ou R$ 34 milhões, (antes de a federação subtrair seus 10%) já são mais que os prêmios recebidos pelas mulheres ao levantarem as taças das Copas de 2015 (US$ 2 milhões ou R$ 10,4 milhões) e 2019 (US$ 4 milhões ou R$ 20,4 milhões) somados.

No ano que vem, com a realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino na Austrália e na Nova Zelândia, a premiação conquistada pela seleção americana também será dividida por igual com a equipe masculina.