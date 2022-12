SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No auge de seus 23 anos, Kylian Mbappé teve mais uma atuação marcante na Copa do Mundo 2022. O camisa 10 da seleção francesa marcou dois gols na vitória sobre a Polônia por 3 a 1, garantindo vaga nas quartas de final.

Com os dois tentos anotados hoje, Mbappé alcançou marcas expressivas no torneio. Ele ultrapassou Pelé e se tornou o jogador com mais gols na história das Copas antes de chegar aos 24 anos, com 9. Esse número já é superior ao de lendas do esporte em toda a carreira, como Maradona e Cristiano Ronaldo.

Após marcar dois belos gols e ser decisivo mais uma vez para a França nesta Copa do Mundo, é claro que a atuação de Kylian Mbappé rendeu elogios nas redes sociais. O jogador se tornou o assunto mais comentado do Brasil no Twitter.

As ótimas estatísticas de Mbappé na história do torneio foram destacadas pelos internautas. Já com 9 gols em Copas do Mundo, o recorde não parece tão distante. Miroslav Klose é o maior artilheiro da história dos Mundiais com 16 gols.

A possibilidade de o Brasil enfrentar Mbappé em uma eventual decisão também assusta as redes sociais.