SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de ser lembrado durante a Copa do Mundo por torcedores em estádios do Qatar, chegou a vez de Pelé ser homenageado pela principal torcida do time que mais vibrou por ele.

Neste domingo (4), a Torcida Jovem, do Santos, organizou uma vigília na frente do hospital Albert Einstein, no Morumbi, zona sul de São Paulo, para prestar solidariedade e orar pela saúde do maior goleador da história do clube, e que eternizou a camisa 10.

Desde as 10h, alguns torcedores amarraram uma bandeira na frente do hospital com a imagem do Atleta do Século e um escudo do Santos. Também fixaram minicartazes em folhas de sulfite com uma reprodução de uma foto de Pelé com a camisa 10 e a frase "vida longa ao rei".

Antes das 11h, um ônibus trouxe mais integrantes da torcida. A eles se juntaram outros adeptos do Santos que não faziam parte da organizada. Ao todo, cerca de cem torcedores compareceram à vigília.

"A gente torce para que o Pelé se restabeleça, sabemos que é um momento muito difícil na vida dele. Isso é só uma homenagem da gente que é santista, para ele saber que a gente está aqui torcendo e rezando por ele", comentou Ciro Estivalli dos Santos, 62, que não integra a organizada, mas mora no Morumbi e soube da vigília pelas redes sociais.

Marcos Bispo dos Santos, que também mora no Morumbi, mas nasceu e cresceu na região da Vila Belmiro, em Santos, estava na vigília para passar "boas energias" ao Rei e lembrava emocionado dos tempos em que ia ao estádio e ficava muito próximo dos ídolos que jogavam no time, com Pelé como o principal deles.

"Pelé não é só santista, ele é de todos os times, ele é do Brasil, do mundo. Todo torcedor que gosta de futebol, independentemente de que time torça, tem que estar junto do Pelé neste momento. Por que o futebol só é do jeito que é por causa do Pelé. Todo mundo tem que respeitar e dar reverências ao Pelé, que foi um jogador e uma pessoa especial" disse.

Perto das 13h, integrantes da torcida acenderam as velas e fizeram uma grande roda que fechou os dois lados da rua para rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, seguidos por uma salva de palmas.

Depois da oração, os principais nomes da Torcida Jovem deram uma declaração para a imprensa. "Obrigado a todos que estiveram presentes, não viemos aqui para aparecer, mas para emanar energias positivas para o Rei, o maior jogador do planeta. E se temos duas estrelas no escudo é por causa dele", disse Jefferson Silvano, o Jé, presidente da Torcida Jovem.

"Se hoje a gente tem o nome Torcida Jovem, é graças a ele. Antes de a torcida ser fundada, Pelé sempre falava 'a jovem torcida do Santos', e foi assim que foi escolhido o nosso nome. A figura do Pelé tem um significado muito importante para a nossa torcida e para o mundo. E vida longa ao nosso rei", completou.

Em publicação em suas redes sociais no sábado (3), Pelé disse estar "forte, com muita esperança".

O Rei do Futebol está internado desde terça-feira (29) no hospital Albert Einstein para o tratamento de um câncer no cólon.

"Meus amigos, eu quero manter todos tranquilos e com o pensamento positivo. Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento como sempre. Quero agradecer a toda equipe médica e de enfermagem, por todo zelo que tenho recebido. Eu tenho muita fé em Deus e cada mensagem de amor que recebo de vocês, vindas mundo inteiro, me mantém cheio de energias. E assistir o Brasil na Copa do Mundo também! Muito obrigado por tudo", disse a publicação no Instagram.

Pelé, 82, não responde mais ao tratamento quimioterápico que vinha fazendo desde setembro do ano passado, quando foi operado de um câncer de intestino. No início do ano, foram diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado.

A reportagem apurou que o craque está em cuidados paliativos exclusivos. Isso quer dizer que a quimioterapia foi suspensa e que ele segue recebendo medidas de conforto, para aliviar a dor e a falta de ar, por exemplo, sem ser submetido a terapias invasivas.

Na tarde de sexta (2), o hospital divulgou nota informando que Pelé teve diagnosticada uma infecção respiratória, que está sendo tratada com antibióticos.

No sábado (3), o hospital divulgou nova nota em que repete o conteúdo do boletim anterior, informando que Pelé segue em tratamento, e o estado de saúde continua estável. "Tem tido boa resposta também aos cuidados na infecção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24h", diz.