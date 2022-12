SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O atacante Raheem Sterling está fora do jogo mais importante da seleção inglesa até aqui, contra Senegal, neste domingo (4), válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar. Em breve comunicado da federação inglesa via Twitter na tarde deste domingo, o camisa 10 da Inglaterra foi liberado para resolver "um assunto familiar". A nota saiu uma hora e meia antes do confronto dos ingleses contra os Leões de Teranga.

"Raheem Sterling não está disponível para a seleção dos Três Leões esta noite, pois está lidando com um assunto familiar", diz a publicação, com uma foto do seu camisa 10 na partida contra o Irã.

Vale lembrar que a Inglaterra já teve uma baixa por motivos pessoas: o zagueiro do Arsenal Ben White deixou a concentração inglesa e retornou a Londres no último dia 30. "Ben White deixou a base de treinamento da Inglaterra em Al Wakrah e voltou para casa por motivos pessoais. O zagueiro do Arsenal não deve retornar ao time até o final do torneio. Pedimos que a privacidade do jogador seja respeitada neste momento", disse em nota.