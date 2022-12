SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Eliminado das oitavas de final com a derrota por 3 a 1 para a França, nas oitavas de final, Lewandowski pode ter se despedido da Copa do Mundo do Qatar. Questionado se estará presente na edição de 2026 do Mundial, que será realizado em três países da América do Norte (Estados Unidos, México e Canadá), o atacante de 34 anos despistou.

Mais que isso. Além de não garantir presença na próxima Copa, Lewandowski aproveitou a pergunta pós-jogo para criticar a atuação do time polonês, que considerou muito defensiva.

"Não sei [se jogará em 2026], ainda é um longo caminho. Para seguir, você precisa sentir a alegria do jogo. O jogo defensivo não propicia essa alegria", disparou Lewa, que também fez uma análise do que foi a partida contra a França.

"Demos tudo, lutamos e criamos algumas oportunidades, principalmente no primeiro tempo. Foi uma pena não termos aproveitado isso. Tentamos controlar os ataques da França, mas não foi suficiente. Em certo momento do jogo recuamos demais e o adversário soube aproveitar", acrescentou.

Lewandowski deixa a Copa do Qatar com dois gols marcados -contra Arábia Saudita e França- e um pênalti perdido, no empate sem gols com o México.