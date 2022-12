SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Raheem Sterling está fora do jogo contra Senegal, neste domingo (4), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no Qatar.

O jogador não aparece nem no banco de reservas. A federação inglesa anunciou apenas que a ausência se dá por "questões familiares", sem explicar quais foram os problemas. Não ficou claro também se o atleta continua com o grupo para a continuidade do torneio, caso a Inglaterra avance, ou não.

Atacante do Chelsea, Sterling foi titular nos dois primeiros jogos da Inglaterra no Mundial e um dos destaques na vitória contra o Irã, por 6 a 2, na estreia (marcou um dos gols). Na terceira partida, diante do País de Gales, com vários titulares no banco, Sterling foi um dos poupados.

Sua ausência no jogo contra Senegal acabou facilitando uma decisão do técnico Gareth Southgate, cobrado por parte da mídia inglesa para escalar Foden. Sem Sterling, o treinador colocou Saka, Kane e Foden como o trio de ataque.

Este não é o primeiro desfalque mal explicado da Inglaterra neste Mundial. No dia 30 de novembro, o zagueiro Ben White também deixou o time no Qatar e retornou para Londres por "motivos pessoais". "Não está previsto que ele retorne ao grupo antes do final do torneio", informou a FA sobre o jogador do Arsenal, sem dar detalhes e pedindo "respeito à vida pessoal dele".