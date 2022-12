SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pouca gente sabe, mas a irmã de Cristiano Ronaldo, que faz sua última Copa por Portugal, tem mais a ver com o Brasil do que se imagina. Moradora há cinco no país, ela se declara bolsonarista, já defendeu manifestações golpistas e agora teve de impedir que o marido falasse ao vivo para a imprensa portuguesa que Jair Bolsonaro (PL) ganhou as eleições, o que não aconteceu.

De acordo com o site UOL, Kátia foi entrevistada nos arredores do estádio após a derrota de Portugal para a Coreia do Sul. A princípio, a ideia era conversar a respeito do irmão atleta, mas o marido dela, um brasileiro, quis aparecer na mídia portuguesa para falar a respeito de uma eventual vitória de Bolsonaro nas eleições brasileiras.

Sem entender, Kátia o impediu, ao vivo, de abordar o tema político. Apesar de ter o mesmo pensamento dele, achou que não seria o momento de tocar nessa temática, sobretudo para um país que não é o Brasil. Com isso, o clima na entrevista mudou e acabou se tornando um climão, segundo a publicação.

Bolsonarista, Kátia, que mora no Brasil há cinco anos, já apoiou publicamente as manifestações golpistas de protestantes que não admitem a derrota de Jair Bolsonaro (PL) para Lula (PT).

Recentemente, ela brigou também por meio das redes sociais com Fábio Porchat após o humorista xingar o ainda presidente do Brasil.

"Pago impostos aqui, tenho funcionários brasileiros. O Brasil está parado, o povo não está perdendo as forças. O povo está nas ruas e não vai sair. Por um Brasil de verdade", escreveu.

Sobre Porchat, disparou na ocasião: "Este é o retrato dos artistas. Um doente. Já deixei de seguir". Ela também costuma interagir com Regina Duarte nas publicações da atriz a favor do governo que acabará no final do mês.