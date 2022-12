SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Depois da derrota por 3 a 1 para a França, neste domingo (4), que culminou na eliminação da Polônia na Copa do Mundo 2022, Szczesny precisou consolar o filho Liam, de quatro anos.

Em imagens da transmissão oficial, o menino aparece chorando e o goleiro o abraça e faz carinho. Liam é filho do jogador com a cantora pop Marina Luczenko.

Considerado o melhor goleiro da Copa até o momento, Szczesny defendeu dois pênaltis na fase de grupos, sendo um deles de Lionel Messi.

Neste domingo, o polonês não conseguiu barrar o poderoso ataque da França, que venceu o jogo eliminatório por 3 a 1.

Mbappé, que fez dois golaços no segundo tempo, foi o melhor jogador da partida e chegou a nove gols em Copas do Mundo -superando Maradona e Cristiano Ronaldo, ambos com oito. Ele ainda se isolou na artilharia do torneio no Qatar, agora com cinco tentos.

Com a vitória, a França espera pelo vencedor entre Inglaterra e Senegal para conhecer o seu próximo adversário no Qatar. Quem levar a melhor, encara os franceses nas quartas de final no próximo sábado (10), às 16h (de Brasília), no Al Bayt.