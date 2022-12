SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A seleção francesa está nas quartas de final da Copa do Mundo 2022 após vencer a Polônia por 3 a 1. Os responsáveis pelos gols dos Bleus na partida foram Kylian Mbappé (duas vezes) e Olivier Giroud, os dois principais artilheiros da França no Mundial.

Os dois jogadores demonstram boa química no ataque, não só com a bola rolando. Um momento entre Mbappé e Giroud rendeu memes nas redes sociais.

Os atacantes se abraçaram durante a comemoração do primeiro gol da França na partida, marcado por Giroud após assistência de Mbappé. O centroavante levantou o camisa 10 e eles trocaram olhares, rendendo fotos que fizeram alguns internautas enxergarem um "clima romântico". Os memes tomaram conta das redes sociais.

A comemoração veio numa partida especial tanto para Mbappé quanto para Giroud. O atacante do PSG se isolou na artilharia desta Copa do Mundo, com cinco gols, e chegou a nove somando todas as suas participações no torneio. Ele ultrapassou números de lendas do futebol, como Maradona e Cristiano Ronaldo. Já Giroud marcou seu 52º gol com a camisa da seleção francesa e se isolou como o marcador mais prolífico da história do país, ultrapassando Thierry Henry.