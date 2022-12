SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marçal, lateral do Botafogo, declarou que o compatriota Luisão, ex-jogador da seleção brasileira, Cruzeiro e Benfica é o jogador mais sujo que já enfrentou.

"Ele é um bom jogador, mas, naquela época que não tinha VAR, eu acho que ele era um jogador maldoso fora do lance", disse o botafoguense no podcast 'Resenha com Thiago Franklin'.

"Às vezes, no escanteio, rolava de tudo. Ele dava no peito, às vezes na cara dos caras", disse. "É um jogador que eu não gostava de ver jogar".

Marçal jogou por muitos anos em Portugal, primeiro pelo Torreense e depois no Nacional, onde enfrentou Luisão.

Ao falar de jogadores que ainda não se aposentaram, ele citou Pepe, da seleção portuguesa, e Sergio Ramos, do Paris Saint-Germain, como os mais sujos.

