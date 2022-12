SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O responsável pelo preparo físico do elenco do Corinthians para 2023 é um velho conhecido do clube: Flávio de Oliveira. O preparador tem tudo encaminhado para voltar nove meses após ter sido demitido na chegada de Vítor Pereira.

Ele tinha deixado o Corinthians no final de fevereiro, quando VP foi contratado. O português chegou com sua comissão técnica completa, incluindo o preparador físico António Ascensão, por isso Flávio de Oliveira foi mandado embora na época.

A preparação física foi um tema muito discutido internamente no Corinthians neste ano, e Vítor Pereira mostrou descontentamento com o trabalho feito antes de sua chegada.

Na prática, o elenco sofreu com lesões musculares durante toda a temporada: dez jogadores tiveram problemas mais ou menos graves em 2022 (Adson, Bruno Melo, Du Queiroz, Fagner, Lucas Piton, Maycon, Rafael Ramos, Renato Augusto, Robson Bambu e Xavier).

A primeira passagem de Oliveira pelo Corinthians durou cerca de um ano e meio, entre o final de 2020 e o começo deste ano. Ele foi contratado por indicação do então técnico Vágner Mancini e também trabalhou com Sylvinho, mas caiu com a chegada de VP.

Nos meses longe do Corinthians, ele passou rapidamente pelo Ceará e depois pelo Internacional, a convite de Mano Menezes. Ele deixou o clube gaúcho alegando questões pessoais, no final do Brasileirão.

A primeira opção do Corinthians para o cargo de preparador físico era Fábio Mahseredjian, que está com a seleção brasileira no Qatar e também já passou pelo clube. Ele foi procurado, mas houve divergências na negociação.

Além do preparador físico, a comissão técnica do Corinthians em 2023 já tem mais dois confirmados: o técnico Fernando Lázaro e o auxiliar Alex Meschini, ex-meio-campista. Outros dois auxiliares serão anunciados até o começo da pré-temporada, no dia 14.