SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autor de dois gols na vitória por 3 a 1 sobre a Polônia, que garantiu a França nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar, o atacante Kylian Mbappé, 23, chegou a nove gols em Mundiais, tornando-se o único a alcançar essa marca antes dos 24 anos de idade.

O craque do PSG também assumiu a artilharia isolada do torneio no Qatar, com cinco gols. Neste domingo (4), ele recebeu pela terceira vez em quatro confrontos o prêmio de melhor jogador da partida. E, pela primeira vez, concedeu entrevista, o que estava evitando pela incerteza sobre o futuro e até mesmo por uma antiga divergência com a Federação Francesa de Futebol.

"Não tinha nada contra os jornalistas, contra as pessoas", explicou. "Preciso sempre focar na minha competição, não quero perder energia com outras coisas, por isso não apareci até então. Mas ouvi dizer que a federação vai receber uma multa por causa disso. Então eu concordo em pagá-la pessoalmente."

Sobre a sua atuação até aqui na Copa do Qatar, Mbappé deixou claro que se preparou muito para disputar esta competição. Campeão no Mundial da Rússia-2018, ele corre atrás do bicampeonato.

"Claro que esta Copa é minha obsessão. É a competição dos meus sonhos, construí minha temporada pensando nela, me preparei fisicamente, mentalmente. Mas ainda estamos longe do objetivo a que nos propusemos, a que me propus, que é vencer", disse, afirmando que não sonha com a Bola de Ouro, de melhor jogador do ano?

"Para ser honesto, não, o único objetivo é ganhar a Copa do Mundo, é o meu sonho, é o meu único sonho. É por isso que vim para cá. Agora, se eu ganhar (a Bola de Ouro) é claro que ficarei feliz."

Sobre o duelo contra os poloneses, o camisa 10 se diz feliz com o domínio de sua seleção.

"Estamos muito felizes por ir para as quartas. Não foi uma partida fácil, enfrentamos um time difícil, mas conseguimos fazer gols em momentos importantes. Acho que tivemos controle suficiente nas sequências, mesmo que às vezes tivéssemos dificuldades no primeiro tempo. Estamos muito felizes em continuar a aventura", finalizou.

Tags:

Mbappé