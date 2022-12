SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Com a Copa do Mundo do Qatar e encaminhando para suas fases finais, perder jogadores por conta de cartões amarelos é muito prejudicial para as seleções.

Dessa forma, a reportagem explica até quando são acumulativos as punições recebidas na fase de grupos do Mundial da Fifa.

Os cartões amarelos recebidos nesta fase da Copa do Mundo valem até as quartas de final, ou seja, se um jogador recebeu um quando a disputa ainda estava nos grupos, ele não pode receber outro nas oitavas ou nas quartas para não ficar fora de um jogo.

Isso porque nos Mundiais os atletas precisam receber apenas dois cartões para ser suspenso e ficar fora de uma partida.

Na fase semifinal, todos os jogadores entram em campo com o número de cartões amarelos zerado. Dessa forma, a única forma de alguém cumprir suspensão na grande final da Copa é se for expulso na semi.

Agora, no caso do cartão vermelho, não há interrupção da contagem em nenhum momento do Mundial. O jogador que for expulso cumprirá sua suspensão na partida seguinte em qualquer fase da competição. Além disso, em casos de violência excessiva, ele ainda poderá sofrer maiores sanções por parte da Fifa.