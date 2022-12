SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Após a eliminação para a França, o atacante Lewandovski deixou em dúvida se continua a servir a seleção polonesas. Segundo ele, é preciso pensar se seguirá a haver felicidade com a seleção.

"Fisicamente, eu não tenho problema. Mas há coisas diferentes fora do futebol. Tem que pensar se a felicidade estará lá. Fisicamente, esportivamente, não tenho medo. Há coisas diferentes a se pensar", disse o atacante polonês.

Para Lewandovski, é um momento de tirar uma folga para pensar sobre o assunto. Ele ressaltou ter gostado de estar no Mundial, e entendeu que a Polônia fez o possível diante do campeão do Mundial.

"Temos alguns dias de folga. Quero estar na Copa do Mundo. Saímos após fase de grupo. Como time, tentamos o melhor. Nesse nível, fizemos o melhor", completou.