SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O ex-atacante Sergio Agüero já virou notícia algumas vezes durante a Copa do Mundo do Qatar. O argentino sofreu com torcedores brasileiros ao embarcar para o país-sede do Mundial, dançou com torcedores em Doha e agora cutucou a seleção brasileira, possível adversária em eventual semifinal.

Caso a Argentina vença a Holanda na próxima sexta-feira (09), estará entre as quatro melhores seleções da Copa. Para chegar à semifinal, o Brasil precisará bater a Coreia do Sul amanhã (05) pelas oitavas e superar Japão ou Croácia nas quartas.

Agüero acredita que a seleção brasileira gostaria de evitar o rival em um confronto decisivo. "Vocês acham que o Brasil quer cruzar com a Argentina na semifinal? Brasil perdeu a última final da Copa América, então creio que não quer esse jogo", disse em entrevista à ESPN do país.

A partida à qual o ex-jogador se refere é a decisão da Copa América de 2021, no Maracanã. A Argentina venceu aquele jogo por 1 a 0 e levantou a taça, quebrando um jejum de 28 anos da Albiceleste. Agüero estava no elenco, mas não entrou em campo na partida.

O antigo centroavante da Argentina comentou sobre as possibilidades de seu país levantar a taça de campeão mundial pela terceira vez na história. "Se passarmos das quartas de final, eu começarei a me iludir", declarou.