SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Inglaterra e França farão no sábado (10), no Qatar, o confronto mais importante da história quase centenária de duelos entre os dois países no futebol.

A partida no estádio Al Bayt, em Al Khor, às 16h (de Brasília), valerá a classificação para a semifinal da Copa do Mundo.

O primeiro encontro entre as seleções ocorreu em 1923, com vitória do English Team, por 4 a 1 em amistoso em Paris com público de 30 mil pessoas. Jackie Hegan, com dois gols, foi o destaque do jogo.

Depois dessa partida, ocorreram outras 30, e a vantagem, no cômputo geral, é grande a favor da seleção da terra do rei, 17 vitórias inglesas, nove francesas e cinco empates.

Em Copas do Mundo, dois encontros, o primeiro em 1966 e a segundo em 1982, com dois triunfos ingleses.

No Mundial sediado pela Inglaterra, o atacante Roger Hunt fez os dois gols do jogo, que eliminaram a França e colocaram a equipe dos irmãos Charlton (Jack e Bobby) e do capitão Bobby Moore no caminho do título, o único de Copa dos ingleses.

Na Espanha, 40 anos atrás, os dois países estrearam um contra o outro, e mais uma vez a Inglaterra sobressaiu, ganhando com gols de Bryan Robson (2) e Paul Mariner. Gérard Soler marcou para a França capitaneada por Michel Platini.

As duas seleções se classificaram no grupo. Os ingleses pararam na segunda fase e os franceses perderam na semifinal para a Alemanha Ocidental, nos pênaltis, e depois para a Polônia na disputa do terceiro lugar.

Em Eurocopas, a vantagem é francesa: uma vitória (2 a 1, com dois gols de Zinédine Zidane, em 2004) e dois empates (0 a 0 em 1992 e 1 a 1 em 2012).