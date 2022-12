RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A especialidade do influenciador Iran Ferreira, o popular Luva de Pedreiro, é agitar as redes sociais, e mais uma vez ele conseguiu com perfeição. Vascaíno declarado, ele surpreendeu ao participar do programa "Domingão do Huck", da TV Globo, com a camisa do Flamengo. A "virada de casaca" do jovem revoltou os vascaínos na internet.

Luva de Pedreiro, vale lembrar, assinou um contrato de exclusividade com a Adidas, fornecedora de material esportivo do Rubro-Negro. Desde então, ele só tem gravado com camisas de clubes patrocinados pela empresa.

Em maio deste ano, o influenciador foi convidado pelo Vasco para acompanhar uma partida do clube e foi ovacionado pelos torcedores. Ele foi até o gramado de São Januário e teve seu nome gritado pela torcida.

Em outras oportunidades, Luva de Pedreiro fez parcerias nas redes sociais com o clube e seus vídeos impulsionaram o perfil da instituição no Tik Tok, multiplicando o número de seguidores e alcançando recordes.