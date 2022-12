SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A seleção brasileira enfrenta, nesta segunda-feira (5), seu primeiro desafio no mata-mata da Copa do Mundo do Qatar, contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final. Os torcedores já estão na expectativa da partida, prevista para as 16h (de Brasília).

Vários famosos -destacando influenciadores, celebridades, familiares dos jogadores e ex-atletas- já estão a postos para apoiar a Canarinho.

Fábio Porchat

De volta ao Brasil após acompanhar a fase de grupos no Qatar, o apresentador usou sua veia humorística para dar uma "mãozinha" ao Brasil. Chamado de pé-frio por estar no famigerado 7x1 sofrido para a Alemanha, Porchat espera que a seleção não seja derrotada desta vez.

"Pessoal, sem clubismo agora! Já posso assistir ao jogo hoje ou melhor colocar minhas séries em dia, ler um livro?!", diz o post.

Belle Silva

A esposa do zagueiro Thiago Silva, foi treinar antes de assistir o jogo decisivo contra a Coreia do Sul, e deixou sua mensagem otimista.

"O look foi proposital", escreveu.

Felipe Prior e Fábio Rabin

O ex-BBB e o comediante estão no Salt Water, em frente ao estádio onde Brasil e Coreia do Sul jogam nesta segunda, no evento "Esquenta Torcida Canarinho".

Bárbara Coelho

A jornalista continua com sua tradição de pendurar várias camisas da seleção brasileira pela casa, concomitante com as decorações natalinas.

Carol Cabrino

A influenciadora tirou uma foto usando a camisa 4 da seleção brasileira em homenagem ao zagueiro Marquinhos.