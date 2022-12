SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Retornando ao Arsenal após se lesionar na Copa do Mundo, o atacante Gabriel Jesus não corre riscos de ser 'substituído' no clube londrino, ao menos por enquanto. Isso porque, de acordo com o portal The Sun, o time inglês não tem a intenção de contratar outro centroavante nesta janela de meio de temporada, ficando apenas com o jovem Eddie Nketiah à disposição no elenco.

Ainda de acordo com o site, os Gunners teriam 50 milhões de libras (aproximadamente R$ 321 milhões) para gastar em contratações no mês de janeiro. O técnico Mikel Arteta deve direcionar o montante para outras posições no elenco. Inclusive o palmeirense Danilo é um dos alvos da equipe e uma proposta de R$ 166 milhões pode chegar ao clube da Barra Funda, segundo o próprio The Sun informou no mês de outubro.

Lembrando que Gabriel Jesus já retornou a Londres, após solicitação do Arsenal, para realizar exames. O clube inglês não descarta uma cirurgia no joelho direito do centroavante. A preocupação para o clube é grande, visto que o atleta é um dos destaques da equipe na primeira metade da Premier League, sendo que os Gunners estão na liderança do torneio.

Em sua segunda Copa do Mundo, o camisa 18 do Brasil participou das três partidas da fase de grupos, mas não conseguiu anotar o primeiro gol em mundiais. O técnico Tite permanece com Richarlison e Pedro como opções de centrovante no elenco.