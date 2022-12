SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Após a eliminação de Senegal da Copa do Mundo do Qatar, depois de perder por 3 a 0 para a Inglaterra nas oitavas de final, Sadio Mané fez questão de enviar uma mensagem de apoio para seus companheiros de seleção.

O craque usou suas redes sociais para dizer que o povo senegalês está orgulho da campanha feita neste Mundial.

"Queridos irmãos, vocês caíram batalhando. O povo tem muito orgulho dessa trajetória que tem aquecido o coração dos torcedores, defendendo com dignidade a bandeira nacional. Boa sorte, o aprendizado continua. Iremos em busca de outros troféus Inshallah", escreveu em seu Twitter.

Sadio Mané foi a grande ausente do Senegal nesta Copa. O jogador se machucou no dia 8 de novembro contra o Werder Bremen. Por conta de uma lesão de fíbula da perna direita, o atacante do Bayern de Munique teve que desistir de jogar este Mundial.