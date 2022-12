SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A seleção espanhola enfrenta Marrocos nesta terça-feira (06), às 12h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2022. O desempenho da equipe de Luis Enrique no torneio divide opiniões. A Espanha controlou a posse de bola em todas as partidas na fase de grupos e acertou, em média, 853 passes por jogo. Mas La Roja conquistou apenas quatro pontos e avançou na segunda posição do Grupo E.

O domínio não se refletiu necessariamente em resultados até o momento, gerando críticas da imprensa espanhola. Para o treinador Luis Enrique, a mídia do país observa apenas os pontos negativos e esquece de exaltar o que sua seleção faz de bom.

"Vocês me falam de dez minutos. O Japão foi superior em apenas dez minutos dos quase 300 que jogamos até agora. Haverá mais minutos ruins, e à medida que avançamos, haverá ainda mais. Não jogamos sozinhos. Eu coloco a atenção no positivo. Marrocos vai nos superar em algum momento da partida. Vocês se concentram no negativo. Chegamos em uma competição em que o placar dita os riscos. A Espanha sempre os assume, mesmo que estejamos na frente, seguiremos atacando", disse Luis Enrique, ao ser questionado sobre a dificuldade de armar contra-ataques.

Quando foi perguntado sobre qual resultado na Copa o deixaria satisfeito, o treinador da seleção espanhola disse que suas prioridades são diferentes. "Tenho zero preocupação com o resultado. Eu me preocupo que a equipe faça as coisas bem. Se fizermos isso, o normal é ganhar. Estou convencido de que teremos mais méritos que Marrocos. O objetivo é jogar sete partidas".

Para vencer Marrocos e manter vivo o sonho do título Mundial, Luis Enrique deseja que a Espanha mantenha seu estilo de jogo. "Não vamos mudar a ideia. Mas isso não quer dizer que precisamos dominar os 90 minutos, porque jogamos contra seleções, jogadores e treinadores de alto nível. Não jogamos sozinhos", ponderou o treinador.

O técnico da Espanha fez questão de ressaltar que tem confiança em sua equipe. "Estou muito motivado e convencido que podemos conquistar um bom resultado", finalizou.