SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O apresentador André Rizek, do canal SporTV, usou as redes sociais para sair em defesa dos jogadores da seleção brasileira que viraram alvo de críticas por comer uma carne folheada a ouro que custa R$ 9 mil.

Acompanhados de Ronaldo Fenômeno, atletas como Gabriel Jesus, Vini Jr e Eder Militão aproveitaram um dia de folga no Qatar e compareceram à famosa churrascaria Nusr-Et, do chef Salt Bae, onde comeram o 'bife de ouro'. O momento foi compartilhado nas redes sociais.

Para André Rizek, que os jogadores 'sejam felizes gastando como bem entendem', uma vez que, em sua visão, cada um deve fazer o que quiser com o dinheiro desde que ele seja ganho de forma honesta.

"Como os jogadores gastam o dinheiro deles, sinceramente, não é da minha conta. Ganharam de forma honesta, certo? Não foi com rachadinha. Então, que sejam felizes gastando como bem entendem", publicou Rizek em seu Twitter.

No domingo (4), Ronaldo falou sobre o assunto no podcast "Podpah". O ex-jogador reclamou do "discurso de ódio constante" e acredita que as pessoas podem "se inspirar" em casos como este.

"A seleção brasileira e os jogadores de futebol têm uma responsabilidade tão grande de transmitir o bem, e as pessoas estão confundindo futebol com política, com discurso de ódio. As pessoas estão muito perdidas. Hoje você não vê a pessoa discutindo futebol, é só opinião, cagando regra, e o discurso de ódio é constante", disse.

"Se comeu a carne folheada a ouro, problema do cara. [...] Não tem nada de errado, inclusive pode ser inspirador para outras pessoas. Tem coisas que é melhor a gente ignorar completamente", acrescentou Ronaldo.