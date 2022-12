SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O pai de Neymar usou as redes sociais para desejar 'boa sorte' ao filho em sua volta à seleção brasileira. Recuperado de uma lesão no tornozelo, o camisa 10 estará em campo no duelo contra a Coreia do Sul, às 16h (de Brasília) desta segunda-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

A mensagem de Neymar pai, que conta ainda com um vídeo do filho concentrado enquanto houve o hino nacional, também é direcionada aos demais jogadores.

"Perseverança e esperança sempre estiveram presentes em nossas vidas. Nunca foi fácil, nunca será fácil. Mas com alegria e Deus no coração podemos superar nossas tribulações. Bora Brasil", postou Neymar pai, que citou ainda um versículo da Bíblia na mensagem.

"Boa sorte, filho! Boa sorte, Brasil ! Que Deus os abençoe e os proteja", completou.

Apesar de recuperado, Neymar ainda não estará com 100% de sua capacidade diante da Coreia do Sul. Mesmo que não tenha condições de atuar pelos 90 minutos, a opção de Tite é por colocá-lo em ação desde o início. Essa é também a preferência do jogador.

Além de Neymar, Danilo também volta ao time diante da Coreia. Alex Sandro, outro lesionado, ainda desfalca o time. O confronto será no estádio 947.