SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O jogador da seleção brasileira, que estará em campo na tarde desta terça-feira (5) para enfrentar a Coreia do Sul na Copa do Mundo, recebeu uma chama de vídeo de Mumuzinho quando já era madrugada no Qatar.

O cantor e ator, que está no ar na novela 'Todas as Flores', tirou um print da conversa com o zagueiro e compartilhou em suas redes sociais.

Thiago repostou a imagem da ligação feita na última noite e aproveitou para fazer um pedido para o amigo: "Só para de ligar de madrugada pelo amor de Deus".

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo.