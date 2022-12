SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Astro do futebol mundial, Cristiano Ronaldo tem um acordo com o Al-Nassr e vai ser o jogador mais bem pago do mundo, segundo aponta o jornal "Marca". Os números envolvidos na transferência são exorbitantes, com 200 milhões de euros por ano, cerca de R$ 1,1 bilhão. Como indicam os valores, o clube da Arábia Saudita é apontado como um dos mais ricos do mundo.

O clube foi fundado em 1955, na cidade de Riad, capital do país, e funcionou como amador até 1960, quando houve a aproximação do príncipe Abdulrahman bin Saud, que esteve à frente da instituição em três oportunidades e financiou a ascensão no esporte. Algumas publicações o tratam como "padrinho" ou até mesmo "verdadeiro fundador".

Abdulrahman bin Saud morreu em 2004, em decorrência de uma parada cardíaca. Mesmo após o adeus, o Al-Nassr manteve relações próximas com a realeza da Arábia Saudita.

Potência econômica dentre os países árabes, a Arábia Saudita tem grande parte de suas finanças baseada no petróleo. O país tem a maior reserva de petróleo do mundo e é o maior produtor e exportador mundial.

De acordo com informações da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, "o petróleo é responsável por cerca de 75% a 80% das receitas do Reino, 90% a 95% das suas exportações e (em conjunto com o gás natural) cerca de 45% do PIB".

Ainda segundo a publicação da instituição, "o setor energético não se esgota no petróleo. O país detém as sextas maiores reservas de gás natural do mundo sendo este um setor em claro desenvolvimento, assim como os da energia eólica, solar e nuclear. Trata-se, pois, de uma potência energética ainda em crescimento e com enorme potencial. Os recursos minerais são outro dos pontos fortes do país, especialmente tratando-se de ferro, ouro e cobre".

Além disso, segundo o "The Guardian", uma parcela das quantias oferecidas a Cristiano Ronaldo "está sendo colocado por patrocinadores", mas o veículo não entra em detalhes.

Atualmente, a equipe é considerada a mais cara do campeonato local pelo site "Transfermarkt". O elenco está avaliado em 62,1 milhões de euros (R$ 340 milhões na cotação atual) e é comandado pelo técnico Rudi Garcia, francês que já passou por times como Lyon, Olympique de Marselha e Roma.

Ao longo do tempo, Al-Nassr se colocou como um dos principais times do país. Desde o começo do campeonato nacional da Arábia Saudita, soma nove títulos e só fica atrás do Al-Hilal, que tem 17 conquistas.

Diversos nomes conhecidos do futebol brasileiro passaram por lá como, por exemplo, Marcelinho Carioca, Denilson 'Show' e Paulo Nunes. Atualmente, o elenco conta com o atacante Anderson Talisca (ex-Bahia) e os volantes Anselmo (ex-Sport) e Luiz Gustavo (ex-Bayern de Munique e seleção brasileira). Entre os treinadores, Mano Menezes, Joel Santana e Ricardo Gomes já trabalharam no clube.

Em 2000, o Al-Nassr foi um dos clubes convidados para disputar o Mundial de Clubes da Fifa no Brasil. Naquela ocasião, caiu no mesmo grupo de Real Madrid, Raja Casablanca e Corinthians. O time saudita acabou sendo eliminado ainda na primeira fase após perder para espanhóis e brasileiros e vencer os marroquinos.

Cristiano Ronaldo está livre no mercado desde o último dia 22, quando o Manchester United, da Inglaterra, anunciou a rescisão em comum acordo e com efeito imediato.

Um atrito com Ten Hag fez com que Cristiano deixasse o clube de forma antecipada. A crise já dura meses. Ainda na pré-temporada, em junho, o jogador decidiu não viajar com o elenco em uma excursão à Ásia. De lá para cá houve alguns episódios que fizeram com que as partes entrassem em rota de colisão.

CR7 está no Qatar, onde defende Portugal na Copa do Mundo. A equipe lusa entra em campo hoje (6), contra a Suíça, em luta por vaga nas quartas de final.